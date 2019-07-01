Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей, сообщило BBC.

Встреча лидеров двух стран в этом месте произошла впервые в истории. Дональд Трамп также стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи.

«Рад снова вас видеть», — сказал Дональд Трамп Ким Чен Ыну в начале встречи. Изначально ожидалось, что встреча будет короткой и ограничится рукопожатием и небольшим диалогом.

После рукопожатия Дональд Трамп пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР. Он сделал несколько шагов, после чего оба лидера снова пожали друг другу руки и перешли на южную сторону демилитаризованной зоны.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что символическое пересечение границы стало для него «огромной честью».

«Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом [США], который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим», — сказал Ким Чен Ын.