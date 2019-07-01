Узбекистан намерен привлечь Mubadala Utilities из ОАЭ к приватизации Талимарджанской тепловой электростанции, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

В Ташкенте состоялись переговоры с делегацией Mubadala Utilities и представителями Азиатского банка развития (АБР) по вопросам приватизации Талимарджанской ТЭС в рамках соглашения, достигнутого в марте в ходе визита в ОАЭ президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В ходе встречи была представлена концепция приватизации и расширения мощностей электростанции, а также проработаны финансовые механизмы реализации сделки и проекты соответствующих юридических соглашений, говорится в сообщении.

Подписание инвестиционного соглашения планируется до конца 2019 года. Это может стать первым кейсом участия иностранных инвесторов в акционером капитале генерирующих мощностей Узбекистана.

В феврале 2017 года на Талимарджанской ТЭС, расположенной в Кашкадарьинской области, были завершены пуско-наладочные работы после строительства на станции двух парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 900 мегаватт южнокорейскими компаниями Daewoo и Hyundai.

Проект стоимостью 1,28 млрд долларов позволил увеличить выработку электроэнергии на станции в 2,3 раза — до 10,4 миллиарда кВт.ч. Сейчас рассматривается проект строительства еще двух ПГУ мощностью не менее 900 мегаватт за счет кредитов АБР и Европейского банка реконструкции и развития на сумму 790 млн долларов.