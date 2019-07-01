Недолгое понижение температуры ожидается в ближайшие дни после сильной жары, пришедшей с территории Ирана, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

Сегодня температура воздуха в дневные часы достигала 40−43 градусов Цельсия, по югу и пустынной зоне местами до 44−45, что на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений, отметили синоптики.

Завтра на западные районы Узбекистана начнется вторжение относительно прохладной и влажной воздушной массы с районов Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь и гроза с понижением температуры до 28−33 градусов. По Бухарской и Навоийской областям температура воздуха тоже начнет понижаться, но не так значительно — в дневные часы до 33−38 градусов.

По остальной территории республики во вторник сохранится очень жаркая погода с температурой воздуха в пределах 40−43 градусов, по югу местами до 44−45 градусов.

В среду относительно прохладная и влажная воздушная масса распространится на всю территорию Узбекистана. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям ночью и утром местами возможен кратковременный дождь и гроза. В регионах Ферганской долины кратковременный дождь с грозой местами возможен в утренние и дневные часы. По остальной территории республики осадков не ожидается.

Кроме того, 2−3 июля по всей территории Узбекистана ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, местами с порывами до 25−28 м/с. Температура воздуха 3 июля понизится до 30−35 градусов.

Однако уже на следующий день начнется постепенный прогрев воздушной массы, в дальнейшем в течение недели температура воздуха будет в пределах 35−40 градусов.

Это около или незначительно выше среднемноголетних значений, но существенно ниже максимальных для лета значений, отметили в Узгидромете. В Ташкенте абсолютный максимум температуры составляет 44,6 градуса.