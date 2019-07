Знакомая многим ситуация: офис, разгар рабочего дня в конце месяца, на носу важный отчет. Если его не сдать вовремя, то весь отдел лишится премии, а компания потеряет деньги. Из офиса никак не выбраться, а тут звонит жена — у ребенка неожиданно поднялась температура, и нужно быстро купить лекарства.

Раньше приходилось отпрашиваться у начальника и под недовольные взгляды коллег нестись в аптеку и домой. А теперь можно прямо из офиса оплатить лекарства через приложение GO АПТЕКА и оформить доставку на дом. Жена получит медикаменты в течение часа, и при этом не придется тратить время и сильно переплачивать за удобство. GO АПТЕКА — это доступный способ проявить заботу о ребенке и семье, когда это нужно.





GO АПТЕКА — это новый сервис от компании GO GROUP, которая успешно запустила службу заказа такси через Telegram GO TAXI. Это настоящая аптека внутри смартфона, которая решает большинство сложностей с поиском нужных лекарств. У компании вместительный склад, где хранятся все препараты. Сервис работает напрямую с крупнейшими поставщиками лекарств, что помогает избежать посредников и снизить цену до минимума. Поэтому предлагаемая цена на медикаменты будет ниже, чем в большинстве аптек Ташкента.

Разработана специальная компьютерная система, которая помогает контролировать все заказы: они не потеряются и будут доставлены точно в срок. Лекарства доставляют курьеры в любую точку Ташкента и передают их в руки заказчику. Если лекарство нужно очень срочно, его привезут в течение часа за 10 тысяч сумов. Стандартная доставка за 4 часа — 5 тысяч сумов, а если не горит, то на следующий день заказ привезут бесплатно.





Как это работает

Заказать доставку лекарств можно удобным для себя способом: через приложение для iOS или Android, Telegram-бот или по-старинке, позвонив в колл-центр. Но удобнее всего это делать через мобильное приложение.

На всю покупку уйдет не более 5 минут. Чтобы заказать лекарство, нужно вбить его название в поиске. После достаточно выбрать из списка препарат в нужной дозировке, указать количество и добавить его в корзину.





Когда все лекарства добавлены в корзину, нужно оформить заказ: указать адрес доставки, выбрать время доставки и вариант оплаты. Оплатить можно через платежные системы Click или Upay, а также наличными курьеру.

Сразу после оформления заказа перезвонит оператор для подтверждения и уточнения деталей. Заказ доставят точно в срок по указанному адресу.

GO АПТЕКА обладает сертификатами соответствия на все медицинские препараты, поэтому гарантирует их качество и оригинальность.

Получить подробную информацию можно по телефону круглосуточного колл-центра: (+998) 78−150−44−44

Скачать приложение GO АПТЕКА для iOS или Android

Telegram-бот: t.me/goaptekabot

Facebook: fb.com/GO АПТЕКА

Telegram: t.me/GO АПТЕКА

Instagram: @GO АПТЕКА

На правах рекламы.