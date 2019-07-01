В ночь с 30 июня на 1 июля, в 00:45 на 101 поступило сообщение о возгорании на автозаправке (предприятие «Обод Капитал») на Ташкентской кольцевой автодороге в Ташкентской области, сообщила пресс-служба ГУВД.

В 00:54 на место происшествия прибыло 12 боевых расчетов Управления пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. В 01:24 пожар был локализован, в 01:46 — полностью ликвидирован.

В результате пожара пострадал один человек — работник автозаправки 34-летний Санжар К. получил ожоги и был госпитализирован.

Сгорело 40 кв. м крыши операторской комнаты, бензовоз нефтебазы «Чинобод», а также автомобиль Matiz. Удалось сохранить 150 кв. м автозаправки и 50 тонн топлива.

Предварительная причина пожара, по данным ГУВД, — нарушение правил пожарной безопасности при приеме нефтепродуктов в резервуары заправочной станции из автоцистерны.