ГУБДД МВД Узбекистана прокомментировало задержку с оснащением сотрудников дорожно-патрульной службы мобильными видеокамерами. Согласно постановлению Кабинета Министров от 1 декабря прошлого года, бодикамеры должны были быть внедрены с 1 июля, и с этой же даты водители должны были получить право не предъявлять документы сотруднику ДПС, несущему службу без камеры.

Постановлением президента от 24 декабря было поручено обеспечить закуп мобильных камер и планшетов электронной системы оформления и рассмотрения дел об административных правонарушениях для сотрудников ДПС (в последующем — и для патрульно-постовой службы) до 1 апреля.

Как сообщила 1 июля пресс-служба ГУБДД, после выхода постановления специальная комиссия с привлечением специалистов ряда министерств и организаций составила технические условия и провела тендер. После изучения цен, условий и сроков поставки по каждому предложению было проведено тестирование камер в разных погодных условиях и в разных ситуациях.

На данный момент определена организация, которая будет поставлять бодикамеры. Сейчас ведется работа по закупке оборудования для хранения данных и разработке и настройке программного обеспечения.

«На данный момент эти работы завершены почти на 80%. В соглашении о закупке бодикамер срок их поставки установлен в 120 дней», — сообщили в ГУБДД.

Ранее мы писали, что МВД предложило отсрочить ввод мобильных камер для сотрудников ДПС до 1 января 2020 года. По имеющейся у редакции информации, решение правительства об этом ожидается в ближайшее время.