Президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении молодым людям Узбекистана по случаю Дня молодежи (30 июня) отметил необходимость «повышения участия молодежи в демократических процессах в стране, роста ее политической и социальной активности».

«Если молодежь, обладающая глубокими знаниями, твердой гражданской позицией, примет активное участие в предстоящих в нынешнем году выборах в парламент и местные кенгаши и по их результатам займет достойные места в органах представительной власти, это будет способствовать обеспечению интересов не только молодого поколения, но и всего нашего народа», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Союз молодежи, объединяющий 7 миллионов 680 тысяч юношей и девушек, проводит необходимую работу в этом направлении по всей стране, «однако необходимо повысить ее эффективность».

Президент отметил, что «обеспечение законных прав и интересов молодежи является приоритетом государственной политики» в Узбекистане. В этих целях созданы межведомственные советы по вопросам молодежи под председательством премьер-министра и хокимов, в Законодательной палате начала работать комиссия по вопросам молодежи. Фонд «Молодежь — наше будущее» выделил льготные кредиты на 692,4 млрд сумов, создано около 25 тысяч новых рабочих мест, открыто 125 центров занятости молодежи и 19 коворкинг-центров «Молодые предприниматели», перечислил он.

«Нашими актуальными задачами сегодня являются укрепление здорового образа жизни среди молодежи, особенно подготовка к взрослой жизни девочек, составляющих почти половину подрастающего поколения страны, работа с неорганизованной молодежью, молодыми семьями, предотвращение случаев совершения преступлений подростками», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«В нынешнее неспокойное, тревожное время усиливаются различные угрозы, направленные на то, чтобы завоевать сознание и сердца молодежи», — продолжил он. Борьба с этими вызовами ведется на основе принципа «Просвещение — против невежества».

«Если мы действительно стремимся построить великое будущее Узбекистана, то уже сегодня должны создать все необходимые условия для нашей молодежи. В этой связи заверяю вас: работу, проводимую с целью воплощения надежд, идей и инициатив молодежи, мы не только продолжим, но и поднимем на качественно новый, еще более высокий уровень», — подчеркнул глава государства.