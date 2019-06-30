Рабочая группа по разработке новой редакции Налогового кодекса Узбекистана презентовала налоговым консультантам и аудиторам предварительный проект документа. Целью встречи было получить предложения по доработке проекта, чтобы устранить технические ошибки, сообщили «Газете.uz» в Министерстве финансов (текст проекта).

Предварительный анализ и обсуждения с экспертами показали целесообразность сохранения порога в 1 млрд сумов для применения упрощенного режима налогообложения (налог с оборота вместо единого налогового платежа).

Плательщики фиксированного налога получат право на уплату налога на доходы физических лиц на основании декларации о совокупном годовом доходе физлица. При сохранении права уплаты налога в фиксированной сумме данная категория будет вправе на основе расчетов доходов и расходов платить налог по ставке 12% с разницы.

«Допустим, у парикмахера сегодня фиксированная сумма — ежемесячная оплата в 350 тысяч сумов. Но он по новому проекту сможет перейти на оплату по декларации, и тогда можно вычитать расходы по профессиональной деятельности. К примеру, в этом месяце парикмахер заработал 2,5 млн сумов, произвел профессиональные расходы (шампуни, краска и т. п. ) на 500 тысяч сумов. Его доход составил 2 млн сумов. Он заявляет декларацию на эту сумму по 12%, то есть платит в бюджет 240 тысяч вместо 350 тысяч сумов. Кроме того, как мы понимаем, он сможет воспользоваться льготой по налогу, применение которой раньше было недоступно. Например, он сможет вычитать из совокупного дохода расходы по оплате за обучение детей или свое обучение в высших учебных заведениях», — объяснили в Минфине.

Новый порядок предоставления отсрочки

Проектом предусматривается два инструмента предоставления отсрочки: платная и бесплатная отсрочка. Бесплатная предоставляется в определенных случаях, например, при стихийных бедствиях. Во всех остальных случаях допускается оплата с задержкой, но с процентами. Разработчики считают это более прозрачным механизмом предоставления отсрочки.

Платная отсрочка допустима, например, если производство и (или) реализация товаров или услуг носит сезонный характер или имеется угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты налога. Сумма платы зависит от ставки рефинансирования.

Связка пени к ставке рефинансирования ЦБ

Размер пени в проекте привязан к ставке рефинансирования Центрального банка и составляет 1/300 ее размера, то есть размер пени за несвоевременную уплату будет выше ставки рефинансирования. При этом отказ от фиксированного размера пени позволит более гибко реагировать при изменении ставки рефинансирования ЦБ, отмечалось на встрече.

Сокращение налоговых льгот

В кодексе предусматривается сокращение количества льгот, а отдельные льготы, имеющие одинаковые значение, объединены. Например, по налогу на прибыль отсутствует статья «налоговые льготы». При этом в части вычетов предусмотрен инвестиционный единовременный вычет в размере 10% от стоимости приобретенного технологического оборудования.

Налоговые проверки

Глава о налоговых проверках значительно расширена, а порядок их проведения жестко регламентирован. Налоговые проверки теперь будут проводиться без согласования, в том числе без согласования с бизнес-омбудсманом. В Минфине отметили, что статью еще дополнят нормами риск-менеджмента, на основе которого и будут проводиться проверки.

«Никто не сможет никого проверить просто так. Такого не будет, что в районе какой-то инспектор захочет проверить предпринимателя по своему желанию. Только после поручения руководителя (заместителя) налогового органа. Если налогоплательщик платит налоги исправно, сдает отчеты, к нему могут годами не приходить. Если его деятельность вызывает какие-то сомнения, то это является основанием для проверок», — сказали в Минфине.

Виды налоговых проверок теперь будут выглядеть следующим образом:

1) камеральные налоговые проверки;

2) выездные налоговые проверки;

3) проверки использования контрольно-кассовой техники;

4) хронометражные обследования.

При проведении выездных и камеральных налоговых проверок в качестве вспомогательных мер налогового контроля налоговые органы вправе проводить встречные налоговые проверки третьих лиц, а также истребовать у них в предусмотренном кодексом порядке документы и информацию, касающиеся проверяемого лица.

Более того, выездные проверки могут проводиться повторно, если есть подозрения на сговор между налогоплательщиком и сотрудником налогового органа, а также в случае представления уточненной налоговой отчетности, в которой уменьшена сумма налога в бюджет или увеличена сумма убытка.

Что меняется в уплате НДС

Налогоплательщиками НДС признаются:

1) юридические лица Узбекистана;

2) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Узбекистана;

3) иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Узбекистана через постоянные учреждения;

4) доверенное лицо — участник простого товарищества на которого возложено ведение дел простого товарищества, по деятельности, осуществляемой в рамках договора простого товарищества;

5) лица, перемещающие товары через таможенную границу Узбекистана.

Данные лица вправе не платить НДС, если по итогам предыдущего календарного года сумма их выручки не превысила 1 млрд сумов (упрощенный порядок уплаты НДС не включен в Налоговый кодекс, но он продолжит действовать до 1 января 2021 года). При этом следует иметь ввиду, что все субъекты по импортным операциям являются плательщиками НДС независимо от оборота или режима налогообложения.

Предприниматель, уплачивающий НДС, обязан подать заявление в ГНК и встать на специальный учет в органах государственной налоговой службы. Кроме ИНН, будет присвоен специальный номер.

«Мы теперь будет возвращать все, что с минусом. Если вы больше купили, меньше продали, то эту разницу бюджет будет возвращать. Все, что ниже себестоимости, ни одним налогом не будет облагаться», — рассказали в Минфине.

Недвижимое имущество (здание, оборудование) теперь можно относить сразу в зачет НДС. Раньше недвижимое имущество относилось в зачет равными долями в течение 36 месяцев, а основных средств (например, компьютер) — 12 месяцев.

Оборот, облагаемый налогом по нулевой ставке

По нулевой ставке будет облагаться экспорт не только товаров, но и услуг.

Налогообложение производится по нулевой ставке при реализации:

1) товаров, вывезенных с территории Узбекистана в таможенной процедуре экспорта;

2) помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;

3) вывезенных товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, и (или) товаров (продуктов переработки, отходов и (или) остатков), полученных (образовавшихся) в результате переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории;

4) вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, склада.

5) припасов, вывезенных с Узбекистана (топливо и горюче-смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения нормальной эксплуатации воздушных судов).

6) услуг по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории Узбекистана;

7) услуг, непосредственно связанных с перевозкой или транспортировкой товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита при перевозке иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия на территорию Узбекистана до таможенного органа в месте убытия с территории Узбекистана;

При оказании юридическими лицами — резидентами Узбекистана услуг в сфере информационных технологий, место реализации которых не является Узбекистан, такие услуги облагаются налогом по нулевой ставке.

Новый порядок зачета или возврата излишне уплаченного налога

Сумма излишне уплаченного налогоплательщиком или излишне взысканного с него налога при отсутствии у него налоговой задолженности возвращается ему.

При наличии у него налоговой задолженности сумма излишне уплаченного им или излишне взысканного с него налога подлежит зачету в счет погашения этой задолженности в следующей последовательности:

1) в счет задолженности по налогам;

2) в счет задолженности по пеням;

3) в счет уплаты штрафов за налоговые правонарушения.

Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем ему известным факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.

Если возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нарушением срока (в течение 10 дней), то налоговый орган уплачивает проценты по ставке рефинансирования ЦБ (16%) на сумму, не возвращенную в срок.

Перенос убытков от предпринимательской деятельности

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос данного убытка на будущее в течение восьми лет (ранее — пяти лет), следующих за налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

Совокупная сумма переносимого убытка, учитываемая в каждом последующем налоговом периоде, не может превышать 60% налоговой базы (ранее — 50%) текущего налогового периода.

Налоговая база может быть уменьшена на сумму убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (ранее — периодах) только по итогам текущего налогового периода (ранее — по итогам года).

Обеспечение исполнения налогового обязательства

Исполнение налогового обязательства может обеспечиваться залогом имущества, поручительством, банковской гарантией, пеней и наложением ареста на имущество налогоплательщика.

Наложение ареста на имущество в качестве обеспечительной меры по исполнению налогового обязательства налогоплательщика по его заявлению может быть заменено на:

1) банковскую гарантию;

2) залог ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, или залог иного имущества;

3) поручительство третьего лица.

«Если у вас пока нет денег, но вы не хотите, чтобы вас закрыли, заблокировали счета, изъяли что-то, вы можете поставить, например, завод, и дальше работать. Здесь предусмотрены рыночные инструменты, чтобы вы не приостанавливали работу», — отметили в министерстве.

Индивидуальный предприниматель вправе выбрать упрощенный порядок исчисления налоговой базы по налогу.

Налоговые правонарушения и ответственность

В Минфине отметили, что пытались сделать меру ответственности за нарушения «более лояльной». Штрафы по большей части снижены и не привязаны к минимальному размеру заработной платы.

Например, уклонение от постановки на учет по объекту в органе государственной налоговой службы влечет наложение штрафа в размере 500 тысяч сумов (раньше — 50 МРЗП), если от установленного срока прошло не более 30 дней, а если более 30 дней — в размере 1 млн сумов (100 МРЗП).