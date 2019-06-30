28 июня на пляже санатория «Кыргызское взморье» на Иссык-Куле утонула гражданка Узбекистана Т. Л. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Консульский отдел посольства Узбекистана в Бишкеке оказывает содействие родственникам погибшей по решению консульско-правовых вопросов для вывоза её тела на родину.

Консульско-правовой департамент МИДа напомнил, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство в Бишкеке по телефону +996−312−986−296.