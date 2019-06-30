В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана с 1 июля начнёт работу диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц с проблемами слуха и речи. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Новая структура образована согласно постановлению президента Узбекистана «О дополнительных мерах по социальной поддержке лиц с проблемами слуха и речи» от 18 марта. В службу приглашена группа профессиональных сурдопереводчиков.

В случае если человек с проблемами слуха и речи попал в сложную ситуацию и нуждается в помощи, он может обратиться в диспетчерскую МЧС, которая оснащена необходимыми средствами связи.

Основная задача диспетчерской службы — круглосуточное обеспечение скоординированного ускоренного реагирования экстренных оперативных служб (101, 102, 103, 104, 1050) на обращения от лиц с проблемами слуха и речи, а также их представителей посредством технических средств (видеовызовы, текстовые сообщения, вызовы посредством специализированного программного обеспечения и другие).

Номера для видеосвязи по JusTalk или связи через Telegram: (+998) 93 — 501−50−54, 93 — 501−50−58.

Номер телефона: 71 — 212−66−00.

Электронная почта: ds@fvv.uz.