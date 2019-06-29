Кабинет Министров Узбекистана 25 июня принял постановление о мерах по использованию электронных счетов-фактур в системе взаиморасчетов. Согласно документу с 2020 года все хозяйствующие субъекты будут обязаны заполнять электронные счета-фактуры, сообщила Norma.uz.

В прошлом году Государственный налоговый комитет (ГНК) в Чирчике (Ташкентская область), Навоийской и Сырдарьинской областях провел эксперимент по оформлению электронных счетов-фактур. Эксперимент продлился до июня этого года, и по его результатам были подготовлены предложения во внедрению нового порядка по всей республике.

Согласно новому порядку, с 1 июля оформление ЭСФ является добровольным, а уже с 1 января 2020 года — обязательным. Утверждено положение по использованию электронных счетов-фактур во взаиморасчетах хозяйствующих субъектов. Кроме того, научно-информационный центр новых технологий при ГНК определен уполномоченным оператором роуминга по централизованному хранению, учету, обработке и передаче электронных документов.