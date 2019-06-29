С 2021 года в Ташкенте каждые два года будет проводиться фестиваль «Международное цирковое искусство». Как сообщило Министерство юстиции, это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 27 июня.



В рамках фестиваля будет проходить международный смотр-конкурс мастеров цирка. Участники будут оцениваться по таким направлениям, как гимнастика, акробатика, мир животных и специальные (оригинальные) выступления.

Желающие принять участие в конкурсе должны будут предоставить документы в Министерство культуры за два месяца до его проведения. Победителей наградят дипломами, статуэтками и денежными призами, а участникам фестиваля выдадут сертификаты.