«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты десертов, которые можно приготовить из вишни.

Тарт с заварным кремом и вишневым желе





Хрупкое и рассыпчатое песочное тесто, сливочный заварной крем, освежающее вишневое желе — это все о восхитительно вкусном тарте. Если сделать все по видеорецепту, то он получится нежным и вкусным.

Круглый торт «Монастырская изба»





«Монастырская изба» в новой круглой форме. Торт все такой же необыкновенно вкусный, а выглядит очень празднично. Высоту торта можно регулировать количеством выпекаемых коржей.

Рогалики с вишней





Простые и очень вкусные, знакомые с раннего детства, песочные рогалики с вишней в сахарной пудре. В тесто можно добавить корицу и/или ваниль, а вишню использовать свежую или замороженную.

Тертый пирог с вишней





Вишневый пирог на основе песочного теста — это выпечка, которая покорила многих не только вкусом, но и красотой. Пирог очень легко готовится, а получается очень вкусным и сочным.

Американский вишневый пирог





Этот пирог прекрасен и со свежей, и с замороженной, и с консервированной вишней, поэтому откладывать его приготовление до лучших времен точно не стоит. Пирог по этому видеорецепту получается нежным, сладким и с большим количеством сочной начинки.

Вишневый пирог с заварным кремом





Легкий пирог с заливкой из заварного крема подается в холодном виде и идеально подходит для летних жарких дней.

Вишнево-маковый пирог





Вишня в этом пироге придает приятную кислинку, а благодаря маку вкус становится еще интереснее.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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