Генеральный директор агенства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов ответил на вопросы корреспондента «Газеты.uz» касательно безопасности озера Тузкан, на котором планируется построить атомную электростанцию Узбекистана.

Информации о том, сколько воды понадобится для охлаждения реакторов ВВЭР-1200, которыми будет оснащена АЭС в Узбекистане, пока нет. Ранее «Газета.uz» публиковала интервью с венгерским экспертом Жолтом Харфашем об охране водоемов, которые снабжают своими водами атомные электростанции.

«Мы очень много говорили про то, какой объем воды и как используется. Потребление воды на АЭС, которая используется для выработки пара, генерации электроэнергии, охлаждения — не больше, чем используется на наших текущих тепловых электростанциях, — заявил Журабек Мирзамахмудов. — И при этом никаких выбросов, загрязняющих окружающую среду, сточные воды не будет».

Он отметил, что в Венгрии на АЭС, где используется технология ВВЭР мощностью 440 мегаватт, вода берется из реки Дунай и сбрасывается туда же, не оказывая никакого экологического влияния. Там ловят рыбу, которой стало больше из-за того, что вода более теплая.

«Мы знаем, что Тузкан входит в Рамсарскую конвенцию, мы с Госкомэкологии по этому направлению работаем. Мы неоднократно заявляли, что начата разработка оценки на окружающую среду, которая учтет все необходимые расчеты, экспертиза будет проведена», — подчеркнул Журабек Мирзамахмудов.

Глава «Узатома» заверил, что в озере Тузкан по-прежнему можно будет купаться: «На берегу за пределами АЭС можно жить, работать, плавать, фотографироваться… Есть, естественно, ограничения, как во всем мире, категорированных объектов».

Журабек Мирзамахмудов отметил, что за рубежом очень жесткие требования к экологичности АЭС.

«Экологический мониторинг по всем направлениям ведется по всему периметру, а это несколько километров в радиусе от АЭС. Экологическая обстановка после строительства АЭС становится лучше, — сообщил глава «Узатома», приведя в пример, как аналитические лаборатории на Хмельницкой АЭС в Украине помогли выявить сбросы в воду других производств.

Он также подчеркнул, что воды озера Тузкан будет достаточно для охлаждения реакторов. «Эти расчеты ведутся, и мы рассматриваем различные варианты охлаждения», — уточнил Журабек Мирзамахмудов.