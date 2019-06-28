Вырубка 65 деревьев предусмотрена проектом реконструкции улицы Фаргона йули, сообщили «Газете.uz» в территориальном управлении по автомобильным дорогам города Ташкента. Согласно проекту, на месте деревьев будут установлены лотки для водоотвода. В следующем году планируется капитальная реконструкция улицы от улицы Нукус до Ташкентской кольцевой автодороги.

«Изначально предусматривалась вырубка более 150 деревьев. Мы максимально сократили ущерб. Это (вырубка — ред.) предусмотрено проектной документацией „Узавтойула“ (Государственного комитета Узбекистана по автомобильным дорогам — ред.)» — сказал и. о. начальника Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды (Ташгорэкологии) Нодиржон Юнусов.

«Вырубка 65 деревьев предполагается по бывшей трамвайной линии на улице Фаргона йули от улицы Сайхун до Ташкентской кольцевой автодороги. На этом участке водоотвод есть только в одну сторону. Либо будет водоотвод, либо деревья останутся. Мы думали сдвинуть водоотвод, но тогда людям пришлось бы идти по тротуару между деревьями. В целях безопасности, чтобы машины видели пешеходов, деревья все равно пришлось бы вырубить. После лотка будет построен тротуар шириной полтора или два метра. Есть решение хокима [Ташкента], есть разрешение экологии [Ташгорэкологии]. Ширина дороги на месте трамвайной линии составляет около 6 м, мы расширим ее до 15 м», — сообщил «Газете.uz» главный инженер регионального управления службы заказчика Ташкента Рустам Зиёмухаммедов.

Он добавил, что в следующем году планируется капитальная реконструкция улицы Фаргона йули от улицы Нукус до ТКАД. Предполагается снос домов, вырубка деревьев и расширение дороги до 4 полос в каждую сторону.

«Участок дороги от моста Северного вокзала до Рисового база не будет извилистым. Это будет прямая дорога до Куйлюка. Поэтому там будет снос домов, учреждений. Сейчас этот проект разрабатывается», — сказал Рустам Зиёхиддинов.

Информация о вырубке деревьев на улице Фаргона йули появилась в Facebook-группе «Потребитель.Уз» 27 июня. Рабочие сообщили жителям, что для расширения дороги будет вырублено 156 деревьев. Новость вызвала возмущение граждан.

В 2019 году (по состоянию на 24 мая) в Ташгорэкологии поступило 840 обращений на вырубку 12392 деревьев. Из них в 354 случаях выдано отрицательное заключение на вырубку 6445 деревьев. Высохшими признаны 1104 деревьев по 116 обращениям, на основании закона «Об охране и использовании растительного мира» было выдано заключение на их вырубку.