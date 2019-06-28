Генеральный директор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов пояснил, почему Узбекистан выбрал для строительства первой атомной электростанции российскую компанию «Росатом».

На брифинге в пятницу глава «Узатом» заявил, что выбор партнера не был «спонтанным или политическим решением». По его словам, решение было принято «сугубо исходя из экономических интересов республики».

Журабек Мирзамахмудов рассказал об изучении опыта и возможностей России, США, Китая, Франции и Южной Кореи в атомной энергетике.

Говоря об американской Westinghouse Electric, глава «Узатома» отметил, что эта компания была банкротом. По его словам, только сейчас при поддержке правительства США достраивается реактор АЭС Alvin Vogtle в штате Джорджия, тем не менее, проект вышел за пределы бюджета и наблюдаются сложности.

«При этом сама процедура заключения межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки, сама процедура разрешения строительства АЭС американской компанией за пределами США занимает от трех до пяти лет. Энергия нам нужна сейчас», — подчеркнул он.

«Китайские компании молоды, они сами привлекают „Росатом“ и другие компании, — продолжил глава „Узатома“. — У французов на момент принятия решения не было технологии референтной станции „3+“, то есть самой последней, которая отвечает всем требованиям МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии — ред.). Южная Корея строит АЭС в Объединенных Арабских Эмиратах, строит у себя. Да, они построили в срок, но, к сожалению, ввода в эксплуатацию АЭС все еще не осуществилось. Почему? Из-за проблем в подготовке кадров, хотя корейская компания является одним из акционеров этой станции», — отметил руководитель «Узатома».

Объясняя выбор в пользу «Росатома», Журабек Мирзамахмудов сказал: «Это компания, которая строит современные АЭС, около 34−36 реакторов. Они строят в многих странах мира — в Бангладеш, Индии, Иране, Венгрии, то есть их технологии отвечают европейским требованиям, Финляндии. Они прошли все требования по безопасности и качеству у финского регулятора (Центр радиационной безопасности — ред.), которые является самым жестким регулятором в мире, это признают эксперты МАГАТЭ», — сказал он.

Другой существенный фактор — схожие правила, нормы, язык. «Больше половины населения свободно разговаривает на русском языке. Сразу после создания агентства „Узатом“ на следующий день было подписано постановление об открытии филиала МИФИ (Московский инженерно-физический институт — ред.). Подготовка кадров, если это было бы с американцами, китайцами, французами, это было бы сложно. Здесь мы не можем рисковать. Человек, оператор, который будет работать на АЭС, должен до точки конкретно знать все в совершенстве, чтобы никаких ошибок не допускать», — считает Журабек Мирзамахмудов.

Гендиректор агентства заявил, что на подготовку и согласование межправительственного соглашения ушло всего шесть месяцев. Спустя полтора года был подписан контракт с «Aтомстройэкспортом» (дочка «Росатома») на выполнение инженерных изысканий на площадке строительства АЭС.

К 2030 году намечено ввести в эксплуатацию два энергоблока АЭС мощностью 1,2 ГВт каждый и выдавать в энергосистему страны 18,9 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

«Один год работы АЭС — это выработка 18 млрд кВт·ч, по сегодняшним ценам — это около 540 млн долларов выручки. Если три года потратим только на обсуждение соглашения, то это более 1,5 млрд долларов», — сообщил Журабек Мирзамахмудов.

Рабочая комиссия в составе представителей ответственных министерств и ведомств Узбекистана обеспечивает контроль за ценой и качеством проекта. Кроме того, установлен международный контроль с привлечением международных экспертов — американской White & Case (по юридическим вопросам) и чешской UJV Rez (по техническим вопросам).

Ранее сообщалось, что глава агентства «Узатом» заверил, что строительство атомной электростанции не повлияет на туристскую доступность озера Тузкан и не причинит вреда экосистеме водоема.