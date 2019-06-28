В ходе майских выборов председателей (аксакалов) сходов граждан серьезных нарушений законодательства не зафиксировано, а процесс прошел «на основе принципов гласности, альтернативности и равного избирательного права». Об этом говорилось на заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Узбекистана, посвященном итогам выборов, 27 июня. Заседание вела председатель Сената Танзила Нарбаева, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В выборах в 9093 сходах граждан приняли участие более 2 миллионов 58 тысяч граждан, имеющих право голосовать, и 22264 кандидата. На должность аксакала в среднем приходилось 2,4 кандидата.

6208 аксакала были впервые избраны на эту должность, 57,6% имеют высшее образование. Среди избранных председателей 11,2% составляют женщины, 164 являются депутатами местных кенгашей. Большая часть избранных аксакалов по профессии являются учителями.

В октябре 2018 года был принят закон «О выборах председателя (аксакала) схода граждан» в новой редакции. Им установлено, что выборы проводятся путем тайного голосования (ранее допускалась как тайная, так и открытая форма голосования). Председатель схода граждан избирается на трехлетний срок.