Совокупный внешний долг Узбекистана по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 19,1 млрд долларов. Задолженность выросла на 10,3% или на 1,8 млрд долларов по итогам первого квартала, следует из отчета Центрального банка.

Совокупный внешний долг отражает обязательства резидентов перед нерезидентами, по которым требуется выплата основного долга и процентов. Он включает долг государственного и частного сектора (11,7 и 7,3 млрд долларов).





В 2017—2018 годах наблюдалось сокращение задолженности частного сектора. В I квартале 2019 года долг частного сектора вновь начал увеличиваться в основном за счет роста заимствований коммерческих банков — на 121,3 млн долларов.

За I квартал государственный внешний долг сохранил тенденцию роста, наблюдавшуюся в прошлом году и ожидается сохранение текущей тенденции и в текущем. Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов.

Увеличение задолженности в первом квартале в основном приходилось на государственный сектор — 1,7 млрд долларов, из которых 1 млрд -на международные облигации.





Следует отметить, что в январе-марте частным сектором привлечено заимствований на общую сумму 361,3 млн долларов. Больше всего привлекли банки — 326,7 млн долларов, предприятия текстильной отрасли — 4,7 млн долларов, а предприятия других секторов экономики — 29,8 млн долл.