С каждым годом тысячи туристов из стран СНГ отдают предпочтение отдыху на Иссык-Куле вместо поездок в Турцию и Египет. Это величественное озеро, которое по праву называют жемчужиной Центральной Азии, манит безупречной красотой своих пейзажей и предлагает все возможности для комфортного семейного отдыха по доступным ценам.





Семейный тур по цене от $422 на человека

Отдых на озере Иссык-Куль обойдется для жителей Узбекистана значительно дешевле других популярных направлений. Оно находится на расстоянии 850 километров от Ташкента, отчего и добраться сюда можно намного быстрее.

С 27 июня по 6 сентября запланировано 11 чартерных рейсов по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент. Поэтому до Иссык-Куля можно долететь всего за 1,5 часа на современном лайнере Airbus A320 без лишней нервотрепки.

А это значит, заказав тур сегодня, уже ближайшие выходные можно провести с семьей, наслаждаясь песчаными пляжами и свежим воздухом знаменитого курорта. Стоимость тура на восемь дней и семь ночей, включая авиаперелет туда-обратно, трансфер, проживание в стандартном номере и трехразовое питание, начинается от $422 на одного человека.





Активный отдых и водные развлечения

Все северное побережье Иссык-Куля — это отели, пансионаты, санатории и гостевые дома, где каждый отдыхающий сможет подобрать для себя оптимальный вариант размещения.

Сегодня Иссык-Куль предлагает все условия для полноценного отдыха на воде. Его песчаные пляжи, равномерно уходящие под лазурную гладь озера, теплая вода и свежий морской воздух оставят неизгладимые впечатления у всех отдыхающих.

Усилить их поможет множество веселых аттракционов. На пляжах можно покататься на катамаране или скутере, полетать с парашютом, сходить в аквапарк или посмотреть на окрестности с колеса обозрения. Для любителей рыбалки здесь ловится форель, чебак, сига, лещ, судак, сазан и карп. А фанаты подводного экстрима смогут погрузиться с аквалангом и заглянуть в разрушенные подводные города. Здесь также организуются прогулки на яхтах, где можно ощутить легкий бриз, искупаться и покататься всей семьей.

Территория пляжей тщательно благоустроена: есть душевые, раздевалки, шезлонги и тенты. Вблизи расположены многочисленные кафе и рестораны, где можно отведать как традиционные кыргызские блюда, так и европейскую кухню.





Лечение в санаториях и минеральные источники

Иссык-Куль может стать оптимальным выбором и для желающих поправить свое здоровье. Здесь имеются все природные условия для лечения: горячие радоновые источники, лечебные грязи, целебный воздух, мягкий климат.

В регионе организованы различные оздоровительные комплексы, оснащенные передовым оборудованием. В них проводится грязелечение, минеральные ванны, ингаляции и прочие медицинские процедуры. Особенно полезны для здоровья соленый воздух и вода озера. Санаторные методики позволяют успешно лечить заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также детскую аллергию.





Как заказать тур и купить билеты

Туристическая компания Asia Luxe Travel предлагает разнообразные туры на Иссык-Куль из первых рук. Опытные менеджеры компании помогут подобрать оптимальный вариант размещения под индивидуальные потребности каждого туриста и уложиться в бюджет. Туроператор работает «под ключ»: все заботы о покупке билета, бронировании отеля, трансфере и размещении сотрудники компании берут на себя, а отдыхающему остается лишь наслаждаться долгожданным отпуском.

Asia Luxe Travel остается на связи с каждым клиентом и всегда окажет поддержку при возникновении любых непредвиденных ситуаций. Ведь главное, чтобы впечатления от отдыха сохранились надолго.

Получить подробную консультацию по вопросам отдыха на озере Иссык-Куль можно в офисе Asia Luxe Travel либо по телефону.

Данная публикация стала возможной благодаря поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID) проект по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии.

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