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29-30 июня
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
16 лучших событий этих выходных в столице.
Две кинопремьеры, Кубок Молодежи по картингу, Фестиваль военных оркестров, Марафон в честь Дня молодежи и другие интересные мероприятия.
Спонсор раздела -
Aviasales.uz
«План побега 3»
Боевик
«Курск»
Драма
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Концерт мастеров сцены ГАБТ им. Алишера Навои
Концерт танцевального ансамбля «Сабо»
Stand Up в Hammersmith bar
Битва диджеев и певцов узбекской эстрады Yoz ritmi
Фестиваль военных оркестров
Выставка «Биометрический паспорт»
Выставка группы «Молодые художники-графики»
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Марафон в честь Дня молодежи
Занятия по йоге в «Городке»
Кубок Молодежи по картингу
Музыкальная комедия «Ребенок напрокат»
Кукольный спектакль "Изумрудная сказка"
Детские шоу в Vega Centre
Детская программа в галерее Zero Line
Зоны отдыха Ташкентской области на лето 2019
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