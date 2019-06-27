Движение всех поездов, курсирующих в международном сообщении через станцию Арысь в Туркестанской области Казахстана, полностью возобновлено, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Напомним, 24 июня в Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В целях безопасности компания «Казахстан темир жолы» приостановила движение поездов, в том числе пассажирских.

В частности, было приостановлено движение восьми поездов, курсирующих из городов Узбекистана в Алматы и города России. Пассажиров некоторых рейсов доставили в Ташкент на автобусах.