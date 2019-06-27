Golden House объявляет о завершении акции на последние квартиры в жилом комплексе Novza. Пока еще есть возможность выбрать оптимальный вариант с выгодной скидкой до 30%.
С 11 по 15 июня в жилом комплексе Novza прошли дни открытых дверей, по итогам которых десятки семей стали счастливыми обладателями нового жилья.
За это время из 204 квартир остались:
- 3-комнатная квартира с площадью 79 кв. м на втором этаже;
- 4-комнатная квартира в 125 кв. м на шестом этаже;
- две квартиры с мансардами;
- несколько квартир на вторых этажах: 3-комнатные 110 кв. м и 4-комнатные по 125 кв. м.
Акция продлится до 30 июня.
C 1 июля, при полной оплате, скидка снижается до 15%.
Подробная информация об акции доступна по ссылке.
Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−11−11
Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 1
Ориентир: ЖК «Новомосковская»
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