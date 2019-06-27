В российском издательстве «Эксмо» вышло продолжение «мушкетерской» саги Александра Дюма, написанное автором из Узбекистана Оразом Абдуразаковым. Исторический роман «Шпага д’Артаньяна, или Год спустя» представляет собой авторскую версию финала трилогии и основан на исторических хрониках архивов и музеев Франции, сообщили в издательстве.

Действие нового романа Ораза Абдуразакова разворачивается вскоре после смерти д’Артаньяна. Год спустя сюжет делает неожиданный поворот: исполнителем последней воли гасконца становится оставшийся в живых из четверки друзей Арамис. Автор воссоздает исторические события последней трети XVII века.

«Я редактировал книгу, находясь в Париже, Лондоне, а затем и в Брюсселе, и это серьезно повлияло не только на аутентичность текста, но и на фабулу романа», — сообщил Ораз Абдуразаков. «Мне удалось лично ознакомиться с документами из Версаля и Лувра, побеседовать с хранителями музеев, а также собственными глазами увидеть места, где разворачивались судьбоносные для династии Бурбонов события».

«Приверженность стилистике и сюжетным линиям Дюма — моя дань памяти великого автора любимой с детства трилогии», — добавил он.

В Узбекистане будет доступен ограниченный тираж романа «Шпага д’Артаньяна, или Год спустя», который можно будет приобрести в столичных магазинах «Книжный мир» и «Китоб олами» Ташкента. Книга поступит в продажу во второй половине июля.

Ораз Абдуразаков также является автором книги об Амире Темуре «Повелитель», представленной в конце 2016 года.