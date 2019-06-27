В четверг, 27 июня, примерно в 9:20 на станции метро «Беруни» на железнодорожное полотно упал 28-летний мужчина, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари»

Сотрудники станции помогли ему выбраться и оказали первую помощь. Мужчина признался, что плохо себя чувствовал до того, как спустился в метро и претензий к работникам метрополитена не имеет. В результате падения видимых травм у мужчины не обнаружено.

Инцидент не повлиял на график движения поездов метрополитена.

Накануне на станции «Узбекистанская» на железнодорожное полотно упал 25-летний мужчина. Стоя на краю платформы, он почувствовал себя плохо.