Министерство финансов Узбекистана прокомментировало сообщения в социальных сетях о том, что Гульнара Каримова передала государству 1,2 млрд долларов, сообщила пресс-служба Минфина.

«Министерством финансов не ведется пофамильный учет взысканных доходов. При этом в течении прошлого года и в первом полугодии текущего года доходы на вышеуказанную сумму в бюджет не поступали», — говорится в сообщении.

В прошлому году поступления в бюджет от обращенного в доход имущества (включая реализацию изъятых ювелирных изделий и валютных средств) составили 163 млрд сумов или 20,2 млн долларов (по среднегодовому курсу), в первой половине 2019 года — 99,4 млрд сумов или 11,8 млн долларов.

23 июня в Instagram-аккаунте «команды Гульнары Каримовой» появилось письмо от ее имени. В записи отмечается, что Гульнара Каримова по первой просьбе начала сотрудничество для достижения возможности поступления ее средств на улучшение и развитие страны.

Согласно письму, «исключительно личные активы» дочери первого президента республики в размере 1,2 млрд долларов, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из ее собственности и «работают на благо республиканского бюджета».

«Как именно детализированы документация, отчетность и записи? Это задача и техническая работа соответствующих ведомств, проводящих расследование, к которым я не имею отношения и не контролирую», — говорится в публикации.

Ранее Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что вернет Узбекистану 130 млн швейцарских франков (133,7 млн долларов США), замороженных на счетах Гульнары Каримовой.