Хроника зарубежных СМИ то и дело выдает заголовки о детях, выпавших из окна. Казалось, в Узбекистане такого быть не может. Но 12 февраля ребенок выпал из окна в Алмазарском районе Ташкента и получил серьезные травмы. По статистике, 80% детей после подобных происшествий получают тяжелейшие увечья и погибают еще до приезда скорой помощи. Но главная цель данного материала — не напугать, а предостеречь.





Зачастую единственная причина выпадения малышей из окна — беспечность взрослых. Ведь малыш еще не осознает опасности. Он не подозревает, что игра у подоконника или севшая на окно птичка может мгновенно привести к трагедии.

Специалисты компании Ekopen, которая более 10 лет дарит уют и тепло в квартиры и дома по всему Узбекистану, знают о безопасности окон все. Они предлагают несколько действенных советов, которые помогут обеспечить безопасность малышей и спокойствие родителей.





Как предотвратить выпадение ребенка из окна

Не оставлять без присмотра. Нужно постоянно приглядывать за ребенком, если в комнате есть открытые окна. Нежелательно оставлять малышей на попечение несовершеннолетних или пожилых людей. Братья и сестры постарше могут заиграться на планшете, а бабушкам и дедушкам может не хватить сил, чтобы поспевать за малышом.

Не надеяться на москитные сетки. Даже прочная москитная сетка на окне создает лишь иллюзию безопасности. И если она не порвется от веса ребенка, то легко слетит с креплений в неожиданный момент.

Использовать форточки. Порой, чтобы проветрить комнату, достаточно открыть форточку или откинуть окно с поворотно-откидным механизмом. Безопасность близких — это не тот случай, когда нужно экономить. К тому же данные конструкции стали весьма доступными.

Убрать лишнюю мебель. Нельзя оставлять у окон стулья или другую мебель, которую ребенок сможет легко пододвинуть и использовать как ступеньку на подоконник.

Установить ручку безопасности. Закрытое окно не является препятствием для находчивого малыша, если можно повернуть ручку и открыть его. Специальная ручка с замком сделает это невозможным.





Как работает ручка безопасности на окнах Ekopen

При заказе окон Ekopen можно установить специальную ручку с замком вместо обычной. Если закрыть такое окно, вынуть ключ и нажать на специальную кнопку, то ручка блокируется. Чтобы открыть окно, нужно вставить ключ и повернуть его.

Ребенок не сможет открыть окно с закрытым замком без ведома взрослых, как бы он не старался. А значит, родители будут спокойны, что опасность от открытых окон малышам не грозит. Главное — помнить, что нельзя закрывать сразу все окна. Нужно обязательно оставлять форточки открытыми, чтобы помещение проветривалось.





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Ekopen запустил акцию, по которой до 31 августа 2019 года такую ручку детской безопасности можно получить совершенно бесплатно. Для этого нужно в период акции заказать окна Ekopen площадью от 5 квадратных метров и выше. За каждые 5 квадратных метров (в среднем — 2 окна) покупатель получает один комплект детской безопасности в подарок.

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