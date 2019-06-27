Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил журналистам поздравления с Днем работников печати и средств массовой информации, текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

«Все мы хорошо знаем, что ваш труд всегда был непростым и ответственным. Эта ответственность еще больше возрастает сегодня, когда наша страна находится на новом этапе развития, требованиями жизни становятся открытость, гласность и свобода слова», — говорится в поздравлении.

В нем отмечено, что в последнее время в СМИ Узбекистана усиливается тенденция к анализу изменений в стране и конструктивной критике проблем.

«Безусловно, это способствует эффективности реформ, общественного контроля, повышению социальной активности наших граждан. Самое важное, что в результате руководители и ответственные лица всех уровней будут работать, учитывая мнения народа, требования времени», — подчеркивается в поздравлении.

«Руководитель, уверенный в своих знаниях и потенциале, своем профессионализме, не боится критики, считает сотрудничество со средствами массовой информации действенной формой диалога с народом. Ведь такой диалог является одним из самых главных факторов, обеспечивающих развитие страны», — приводится мнение президента.

«В то же время всем нам необходимо помнить, что различные споры и дебаты на информационном поле прежде всего должны быть основаны на достоверных фактах и объективности, проходить в рамках закона и этических норм, а не в целях корысти или личной мести, саморекламы. Нельзя допускать унижения личности, оскорбления чести и достоинства человека. Таким отрицательным явлениям — не место в нашем медиапространстве», — говорится в поздравлении.

В нем подчеркивается, что «огромные преобразования в нашей сегодняшней жизни, сама логика осуществляемых реформ требуют от всех нас работать по-новому, выдвигать новые перспективные идеи и инициативы».

В поздравлении говорится, что стране предстоит многое сделать для укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала СМИ, «обеспечить, чтобы национальная пресса заняла достойное место на международной арене», шире внедрять рыночные механизмы в сферу, в том числе в издательское дело, книжную торговлю и организацию распространения печатной продукции, «научиться работать в условиях открытости и здоровой конкуренции».

«Мы обязательно продолжим последовательную работу по укреплению гарантий свободы деятельности средств массовой информации, достойной оценке и стимулированию непростого труда журналистов, утверждению в нашем обществе демократических принципов, плюрализма мнений и взглядов», — подчеркивается в поздравлении.