Предприятие «Махсустранс» предложило установить более 66 тысяч мусорных урн в Ташкенте. Предложение внесено на рассмотрение столичному хокимияту, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе предприятия.

Кроме того, планируется построить 10 подземных модулей для сбора мусора, реконструировать 11 и отремонтировать 220 мест сбора отходов.

По данным пресс-службы, ежедневно с махаллей и предприятий собирается 1800 тонн отходов, для их перевозки используется около 240 тяжелых транспортных средств.

В прошлом году предприятие установило более 10 тысяч мусорных ящиков объемом 1100 и 750 литров. С начала нынешнего года установлено 2000 мусорных ящиков, из которых более 300 помещены рядом с местами стихийного скопления отходов.