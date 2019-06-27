Жилой комплекс Boulevard находится на территории наиболее масштабного строительного проекта в Узбекистане — международного делового центра Tashkent City. Собственная недвижимость в престижном районе Ташкента — мечта многих жителей Узбекистана.

Boulevard — это шесть высококлассных восьмиэтажных домов и 1167 квартир с планировками от 46 до 118 кв. м, включая роскошные пентхаусы с террасами. К работе над комплексом привлечено более 120 зарубежных специалистов.





Поблизости от жилого комплекса находятся четыре станции метро: «Дружба народов», «Алишер Навои», «Пахтакор» и «Узбекистан». Международный аэропорт находится в 10 минутах езды на автомобиле, а до ближайших детских садов, школ, учебных и медицинских учреждений можно дойти пешком. Также недалеко от жилого комплекса расположены главные достопримечательности столицы: площадь Мустакиллик, цирк, стадион «Пахтакор», дворец Дружбы народов, спорткомплекс Humo Arena, а также крупные базары и мечети.

В двух шагах от апартаментов расположен огромный парк Tashkent City площадью более 18 га, который станет новым масштабным общественным пространством в центре Ташкента. На территории парка предусмотрена большая зеленая зона, а также различные возможности для отдыха и развлечений, которые будут представлены в Узбекистане впервые.

На сегодняшний день жилой комплекс насчитывает более 400 счастливых обладателей апартаментов в элитных новостройках в деловой части Ташкента, и с каждым днем это число растет.

Желающие могут посетить офис продаж и пообщаться с менеджерами, которые предложат различные варианты квартир по привлекательной цене.

С каждым днем число заинтересованных увеличивается, а количество квартир уменьшается. Еще есть возможность приобрести квартиру в жилом комплексе Boulevard.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

График работы офиса продаж: с 9:00 до 19:00, без выходных.

Сайт: dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.