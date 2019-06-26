25 июня примерно в 12:00 часов на ул. Бунёдкор в Чиланзарском районе Ташкента произошло ДТП с участием грузовика Howo и шести легковых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

32-летний водитель грузового автомобиля Талгат Т. выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Matiz (33-летний Эркинжон Р.), Cobalt (26-летний Ахлиёр Э.), Lacetti (61-летний Абдуманнаб А.), Spark (35-летний Джахонгир Т.), Matiz (29-летний Шерзод А.) и Matiz (23-летний Шамсиддин А.). Среди водителей пострадавших нет.

В результате ДТП отлетевшей запчастью одного из автомобилей была травмирована шедшая по обочине 21-летняя Санобар Т. Она получила незначительные телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.

Предварительная причина ДТП: водитель грузового автомобиля уснул за рулем. Детали аварии и размер причиненного материального ущерба устанавливаются.