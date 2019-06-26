Генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону (Россия) назначен Рустам Курганбаев, ранее работавший заместителем директора Консульско-правового департамента МИДа. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В консульский округ генконсульства входят Северо-Кавказский федеральный округ (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня) и Южный федеральный округ России (Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область).

Генконсульство Узбекистана в Ростове-на-Дону было открыто в этом году с целью защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана и оказания им своевременной консульско-правовой помощи.