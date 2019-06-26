Узбекистан в ближайшие два года может войти в «тройку» среди стран СНГ по выпуску евробондов, сообщила корреспонденту «Газеты.uz» руководитель отдела финансовых институтов российского Райффайзенбанка Анастасия Евстигнеева.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) и его российская дочерняя компания Райффайзенбанк в среду проводят банковский саммит в Ташкенте. Делегацию банка возглавил директор департамента финансовых институтов RBI Аксель Зуммер.

«На горизонте одного-двух лет мы вполне можем увидеть, что по количеству новых выпусков еврооблигаций Узбекистан войдет в топ-тройку стран СНГ», — сказала Анастасия Евстигнеева. По ее оценке, республика сегодня является наиболее перспективной «восходящей звездой» на рынке долгового капитала стран содружества.

В числе позитивных факторов развития рынка евробондов представитель Райффайзенбанка отметила потенциал и «бурный экономический рост» Узбекистана, а также желание инвесторов получить доступ к узбекским облигациям. «Это — идеальное сочетание для динамичного развития данного рынка», — добавила представитель банка.

Узбекистан в феврале разместил дебютные еврооблигации сроком обращения 5 и 10 лет совокупным объемом 1 млрд долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах.

Ранее первый заместитель министра финансов Узбекистана Тимур Ишметов, прежде занимавший первого зампредседателя Центробанка, высказал мнение, что госкомпании и банки Узбекистана могут выйти на международные рынки облигаций не ранее 2020 года, им нужно завершить реструктуризацию и перейти на международную отчетность.