Все пассажиры железнодорожного рейса №382, следовавшего из Уфы, 25 июня переправлены в Ташкент автобусами, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на генеральное консульство Узбекистана в Алматы.

Кроме того, пассажиры рейса №365 «Российских железных дорог», следовавшего по маршруту «Челябинск — Ташкент» и остановленного в Туркестане, при содействии акимата Туркестанской области Казахстана доставлены до КПП «Жибек жолы» — «Гишт-Куприк», а далее автобусами «Узавтотранса» до Ташкента.

К утру 26 июня продолжилась транспортировка в Ташкент 264 пассажиров железнодорожного рейса №370 «Новосибирск-Ташкент», остановленного в Шымкенте поздно вечером 25 июня.

Напомним, в результате взрывов на складе боеприпасов в Арыси Туркестанской области Казахстана было приостановлено движение восьми пассажирских поездов, курсирующих из городов Узбекистана в Алматы и города России.

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, могут при необходимости обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане (телефон: +7−717−295−42−52) или генконсульство в Алматы (телефон: +7−727−291−11−78).