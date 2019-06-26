Сеть магазинов GOODZONE празднует годовщину. В честь этого события с 29 по 30 июня во всех филиалах будут действовать скидки до 40%.





В акции участвуют все категории товаров: от холодильников до аксессуаров.





Помимо скидки покупатель получает гарантированный cashback 5% на свой накопительный счет, который сможет использовать при следующей покупке.





К тому же в каждом магазине GOODZONE первые 10 покупателей продукции Philips, помимо скидки, получат сертификат для оплаты в размере 50 тысяч сумов.





Адреса GOODZONE:

Магазин №1: Юнусабадский р-н, ул. А. Тимура 129Б

Ориентир: ст. метро «Шахристан» Магазин №2: Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor

Ориентир: ст. метро «Мирзо Улугбек»

Телефон для справок: (+998) 71−207−03−07, (+998) 71−212−20−70, (+998) 95−142−03−07

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Сайт: goodzone.uz

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