Сеть магазинов GOODZONE празднует годовщину. В честь этого события с 29 по 30 июня во всех филиалах будут действовать скидки до 40%.
В акции участвуют все категории товаров: от холодильников до аксессуаров.
Помимо скидки покупатель получает гарантированный cashback 5% на свой накопительный счет, который сможет использовать при следующей покупке.
К тому же в каждом магазине GOODZONE первые 10 покупателей продукции Philips, помимо скидки, получат сертификат для оплаты в размере 50 тысяч сумов.
Адреса GOODZONE:
- Магазин №1: Юнусабадский р-н, ул. А. Тимура 129Б
Ориентир: ст. метро «Шахристан»
- Магазин №2: Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor
Ориентир: ст. метро «Мирзо Улугбек»
Телефон для справок: (+998) 71−207−03−07, (+998) 71−212−20−70, (+998) 95−142−03−07
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Сайт: goodzone.uz
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