Очередная партия наркотических средств, изъятых правоохранительными органами, была уничтожена 26 июня в Ташкенте. Традиционное ежегодное мероприятие было приурочено к Международному дню по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Как сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности Узбекистана, в доменных печах было уничтожено 1 тонна 27 кг 911 гр наркотических средств, в том числе 7,7 кг героина, 195,4 кг опия, 56,1 кг гашиша, 557,3 кг марихуаны, 130,1 кг маковой соломы (кукнар), 80,9 кг каннабиса, 263 г синтетических наркотиков, а также большое количество различных психотропных и психоактивных веществ в виде таблеток и растворов.

«В прошлом году правоохранительные органы Узбекистана сконцентрировали усилия по заслону наркотрафика, уделив особое внимание перекрытию каналов поступления наркотиков в незаконный оборот как внутри страны, так и транзита через ее территорию, а также ликвидации организованных преступных групп», — сообщили в СГБ.

По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабинете Министров, в 2018 году было выявлено 4779 фактов преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Из них 1626 составили преступления, связанные со сбытом наркотиков, 171 — контрабандой, 1238 — культивированием наркосодержащих растений, 66 — содержанием наркопритонов и 1678 — прочие преступления.

В 2018 году из незаконного оборота было изъято более 1,17 тонны наркотиков: героин — 20,6 кг, опий — 254,7 кг, гашиш — 61,4 кг, марихуана — 600,8 кг, кукнар — 227 кг, трамадол — 7,5 кг, а также 165,7 г новых психоактивных веществ.

По-прежнему основным фактором, влияющим на наркоситуацию в Узбекистане, называется производство наркотиков в Афганистане. По оценкам, в 2018 году посевные площади опийного мака в этой стране составляли 263 тысячи га, а объем производства — 6400 тонн.

В прошлом году за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, были задержаны 46 иностранных граждан (Афганистана, Казахстана, России, Кыргызстана, Армении, Франции, Италии и Южной Кореи). У них изъято 190,6 кг наркотических средств.

Как сообщили в представительстве Управления ООН по наркотикам и преступности, во всем мире около 35 миллиона людей страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, и нуждаются в лечении.

В Узбекистане количество потребителей наркотиков, состоящих на диспансерном учете, за 17 лет снизилось с 18 тысяч до менее 6150, составив 3,2 на 100 тысяч человек, отметил начальник международно отдела Центра по контролю за наркотиками Азизбек Эркабаев. Среди них преобладают зависимые от каннабиноидов — 67,9% от общего числа состоящих на учете, зависимых от препаратов опийной группы — 1684 27,4%.

В июне прошлого года началась реализация проекта «Борьба с контрабандой афганских наркотиков в Узбекистане путем создания межведомственных мобильных групп», финансируемого за счет грантовых средств правительства Японии и реализуемого в рамках Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015−2019 годы.