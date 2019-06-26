С мая по июнь МННО «Буюк Келажак» организовало и провело общественные слушания концепции стратегии долгосрочного развития Узбекистана до 2035 года.

Цели концепции стратегии

Скоротечное время ставит задачу определения долгосрочной модели развития страны и продолжения последовательных реформ во всех сферах. Разработанная экспертами «Буюк Келажак» стратегия развития Республики Узбекистан до 2035 года нацелена на обеспечение вхождения республики в число 50 экономически развитых стран мира. Концепция включает такие основные направления, как реформирование государственного управления, развитие экономики и социальной сферы, поддержка инноваций и технологий.





Кем и как разработан документ?

Над разработкой концепции стратегии работали эксперты «Буюк Келажак», имеющие профессиональный опыт в различных областях в развитых странах. Подходы по разработке, внесенные предложения и сформированный проект концепции стратегии были обсуждены на площадках двух международных форумов «Узбекистан 2035».

В обсуждениях участвовали представители депутатского корпуса, государственных органов, научно-образовательных учреждений, международных организаций, а также эксперты. На основании полученных рекомендаций проект концепции стратегии был дополнен и доработан.





Для чего организованы общественные слушания?

С учетом того, что документ содержит в себе предложения и рекомендации по всем ключевым сферам жизни общества, было принято решение провести общественные слушания, чтобы каждый житель Узбекистана имел возможность выразить свое мнение и оценку материалов концепции стратегии. На данном этапе в обсуждении материалов стратегии приняли участие представители всех слоев населения вне зависимости от пола, национальной принадлежности и профессии.





Как прошли общественные слушания

В рамках общественных слушаний в УМЭД, ТГЮУ, МВУТ, банковско-финансовой Академии Республики Узбекистан, Республиканской высшей школе бизнеса и управления при НАПУ и других вузах эксперты «Буюк Келажак» провели презентации разделов стратегии. На встречах приняли участие магистранты, докторанты и преподаватели.

Также проведены встречи с представителями Министерства энергетики Республики Узбекистан, Министерства культуры Республики Узбекистан и других министерств и ведомств.





На мероприятиях прошло предметное обсуждение материалов концепции стратегии, слушатели задали интересующие вопросы экспертам, озвучили рекомендации и замечания.

Комментарии, замечания и рекомендации, полученные в ходе общественных слушаний, будут переданы специально организованной комиссии, в которую входят эксперты, стрим-лидеры, члены координационного совета «Буюк Келажак». По завершении работы комиссии проект концепции стратегии будет представлен руководству Узбекистана.

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