Министерство здравоохранения Узбекистана еженедельно проводит в Ташкенте и регионах страны массовые оздоровительные мероприятия. Они направлены на профилактику неинфекционных заболеваний, поддержку здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения, как предусмотрено декабрьским постановлением президента.

Оздоровительное мероприятие, организованное в минувшую субботу в столичном парке «Ашхабад», прошло под девизом «Вредные привычки — губители жизни». Корреспондент «Газеты.uz» наблюдала, как Минздрав прививает здоровые привычки.

Белые бейсболки у ворот парка «Ашхабад» бросаются в глаза с дороги. За длинной парковкой начинается аттракционная часть парка. На входе встречает охрана.

«Вы куда? Где ваша форма?» — спрашивает охранник. Ознакомившись с удостоверением, он пропускает внутрь.

Эскалаторы и лестницы спускаются к большой площади. Не меньше двух сотен человек собрались под солнцем в ожидании тренировки. Большинство из них в белых футболках.

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Включается громкая музыка.Тренер показывает упражнения, стоя на ступенях широкой лестницы. Ее голос тонет в чрезмерно громких басах колонок. Тренировка длится всего 15 минут. Дети с удовольствием выполняют упражнения. В самом центре первого ряда стоит женщина с транспарантом, на котором написано название махалли. Она делает упражнения, не выпуская его из рук.

Время 8:15 утра. Уже жарко. Почти ни у кого нет воды. Многие пришли без головных уборов. Молодые деревья на территории парка не дают тени. Единственное место, где можно спастись от солнца, — полукруглые ворота со множеством арок и колонн.

Теперь собравшимся предстоит идти пять километров. Люди выстраиваются в плотную колонну на велосипедной и пешеходной дорожках. Все ждут, когда будут настроены видеокамеры. Первые ряды просят снять очки и встать в аккуратную шеренгу.

«Двигайтесь! Двигайтесь!» — кричат организаторы.

«Так жарко, — слышится за спиной. — Завтра надо поехать купаться».

Из толпы выделяются четыре девушки-«сигареты». Некоторые фотографируются с ними. Свои костюмы они сделали из баннеров белого и горчичного цветов. Огромные бумажные легкие курильщика и здорового человека прикреплены к их груди. Иногда они высовывают руки из костюмов, чтобы охладиться.

По команде колонна начинает движение. Оператор бежит впереди, снимая старт. По мере движения становится еще жарче. Продовольственные ларьки закрыты. На холодильниках с напитками висят цепи. Работники парка занимаются уборкой и готовят его к открытию.

По обеим сторонам от дорожки газоны. Черные статуи арабских скакунов резвятся на траве. Много фонтанов с индивидуальными названиями. Пластиковые листья искусственных пальм и других растений нагреваются под лучами солнца. Люди идут с зонтами и веерами.

Среди марширующих главная медсестра Городской клинической инфекционной больницы №1 Татьяна Папина. Ей нравятся оздоровительные мероприятия Минздрава.

«Я каждую неделю прихожу, — рассказала она. — Дома не всегда есть время заниматься. А после тренировки и прогулки в парках заряда хватает на весь день».

Медсестры городского родильного комплекса №7 тоже поддерживают инициативу Минздрава. Спорт сопровождает их жизнь каждый день, рассказывают девушки.

Первый круг подходит к концу. Люди начинают толпиться в тени арки.

«Почему стоим? Идите дальше! Ой, какие непослушные», — кричат организаторы.

«Мы — больная группа», — шутят некоторые.

«Можно мы пойдем?» — обращаются к какому-то мужчине по имени и отчеству.

«Да, можно, — отвечает он. — Главное сняли».

К лестницам направляются десятки человек. Все спешат подняться на эскалаторы. Над ними есть навес.

В тени гигантских ворот собрались люди. Некоторые кладут сумки на зеленую траву, чтобы освободить руки. Им делают замечание, и сумки перемещаются на бетон.

Под арками друг против друга расставлены два стола. За одним столом сидят девушки в белых халатах и измеряют давление женщине. Они делают какие-то записи. Здесь можно измерить рост и взвеситься. На столе лежит пикфлоуметр. Я спрашиваю у девушек, зачем он нужен и как им пользоваться. Они начинают искать медсестру, которая может ответить.

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Рядом большой стенд с десятками альбомных листов, призывающих отказаться от табакокурения на узбекском и русском языках.

На столе напротив разложены овощи, фрукты и вялая зелень. С краю несколько бутылок газированной воды.

«Можно взять воду?» — спрашиваю сидящих за столом женщин.

Ответ отрицательный. Видно, что им приходится отказывать многим.

«Почему нельзя?» — удивляюсь.

«Телевидение должно снять», — отвечают женщины.

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Медсестры из седьмой поликлиники сообщают, что посещают субботние прогулки еженедельно. «Жарко, но природа красивая, так что нормально», — говорят девушки.

«Каждую неделю от больницы на тренировку и прогулку отправляют двоих сотрудников, — рассказывают медсестры Городской клинической психиатрической больницы №1. — Можно отказаться, но мы пришли в первый раз из интереса. Больше не придем. Организовано плохо: нет воды, нет тени, кому-нибудь в любой момент может стать плохо. В больнице сказали, что желательно прийти в спортивной одежде. Но так как у меня спортивной одежды нет, я постаралась подобрать хотя бы в требуемой цветовой гамме».

Девушки считают, что если бы тренировки проводились для всех желающих, а не только для сотрудников сферы здравоохранения, это дало бы намного больший эффект. Населению необходимо заниматься спортом, и организаторам стоит подумать над способами сделать физическую активность неотъемлемой частью жизни людей.

Внезапно начинает играть очень громкая музыка. Дуэт певцов начинает исполнять популярные песни. Люди начинают танцевать.

Похоже, что ушли почти все мужчины. Остались немногие в костюмах и с борсетками.

Через 15 минут на столе с едой уже не осталось воды. Огурцы, помидоры, капуста и урюк отправляются обратно в пакеты.

Мне дают последнюю бутылку воды.

«Мы все это на свои деньги покупаем каждый раз», — говорят врачи поликлиник №30 и №23. Они готовы рассказать, как правильно питаться.

Организаторы — представители райздрава — просят оператора снять спортсменов. Юноши делают сальто, образуют человеческую пирамиду и на фоне участников тренировки и гигантских ворот взмахивают флагом Узбекистана.

Организаторы утверждают, что Министерство здравоохранения не финансирует такие мероприятия.

«Все делается на общественных началах. Раньше в год один раз проводили и государство финансировало. А сейчас мы проводим каждую неделю. Для таких мероприятий не нужен бюджет. Зачем? Мы привлекаем людей, чтобы они вели здоровый образ жизни. Если вы думаете, что мы заплатили артистам, которые пришли, [вы ошибаетесь]. Они сами пришли, чтобы заявить, что они против курения. Они живут в нашем районе», — сообщил представитель райздрава.

«Сегодня было много молодежи. Мы даже пригласили дошкольные учреждения. Детей должны обучать здоровому образу жизни с малых лет. Два месяца назад мы делали такое же мероприятие. У нас даже пожилые занимались. Нужно, чтобы молодежь обращала внимание на них», — добавил он.

«Мы привезли целый багажник воды. Всем воду раздали. Вы, наверное, не видели. В парке „Ашхабад“ мало тени. Это единственный парк в Яшнабадском районе, где можно проводить подобные мероприятия. И потом, один час позагорать на солнышке — очень полезно. Мы рекомендуем гулять до 10 утра и после 4 часов дня».

Организаторы рассказали, что каждую субботу все махаллинские сходы граждан Яшнабадского района с 8 до 10 утра проводят лекции о вреде курения и здоровом образе жизни, после чего занимаются ходьбой и гимнастикой. Все делается для предотвращения неинфекционных заболеваний.

Создается реестр людей старше 40 лет. Уже с июля данные будут направляться в датацентры, которые на основе анализа будут давать дополнительные рекомендации по организуемым мероприятиям.

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Тренировка заканчивается. Две хрупкие женщины несут ростомер и большие весы через площадь к эскалаторам. Музыка продолжает играть, а оставшиеся женщины кружатся в танце.