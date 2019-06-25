Президент Шавкат Мирзиёев 25 июня посетил строительную площадку Tashkent City, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Международный деловой центр возводится с разделением на восемь лотов. К настоящему моменту выполнены грунтовые работы в объеме 7 млн кубометров, заложены фундаменты более 50 зданий. Сегодня ведется установка бетонных каркасов и несущих конструкций и прокладка инженерных сетей.





На территории пятого лота продолжается возведение конгресс-холла и отеля Hilton. Здесь завершены работы по установке железобетонных и металлических конструкций и кровельные работы. Выполняются монтаж электросети, внутренние отделочные и механические работы.





Как ожидается, в конгресс-холле «на высоком организационном уровне» будут проводиться крупные саммиты, а также двусторонние встречи и переговоры.





Президент посетил примыкающий к конгресс-холлу 21-этажный пятизвездочный отель Hilton, где побеседовал с местными и иностранными инвесторами.