Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 13 медалей разного достоинства на чемпионате Азии-2019, который проходил 20−23 июня в Патайе (Таиланд), сообщила пресс-служба Федерация художественной гимнастики Узбекистана в Facebook.

В индивидуальном первенстве и групповых упражнениях принимали участие спортсменки из 18 стран: Таиланда, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Туркменистана, Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура, Гонконга и других.

В групповых упражнениях среди сеньоров Нилуфар Шомуродова, Динара Равшанбекова, Софиябону Касымова, Камола Ирназарова, Ксения Александрова и Севара Сафаева завоевали две золотые медали, в многоборье — серебряную.

Сабина Ташкенбаева в индивидуальном многоборье удостоилась золотой медали. В командном зачете Сабина Ташкенбаева, Нуриниссо Усманова и Екатерина Фетисова завоевали «золото». Кроме того, Екатерина Фетисова, выступая с обручем, выиграла «бронзу».

Среди юниоров Ёсмина Рахимова в упражнениях с мячом завоевала золотую медаль, Тахмина Икромова в упражнениях с лентой также завоевала «золото», а в со скакалкой — «серебро». Вместе в командном зачете гимнастки получили серебряную медаль. В групповом многоборье Нилюфар Аъзамова, Камила Абдуллаева, Виктория Ким, Мадина Ирназарова и Мумтозабону Исхакзода выиграли «золото», с обручами — «золото», с лентами — «серебро».

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