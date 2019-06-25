Хокимият Ташкента и мэрия Москвы подписали договор об аренде павильона на территории комплекса «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) в российской столице для создания выставочно-культурного центра Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба посольства республики в России, сейчас в павильоне продолжаются ремонтно-реставрационные работы наружной и внутренней частей, по завершению которых он будет передан Узбекистану в торжественной обстановке.

В конце мая в рамках первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России в Ургенче было подписано межправительственное соглашение, создавшее правовую основу для двусторонних переговоров о создании культурно-выставочного центра республики на территории ВДНХ.