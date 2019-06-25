Состав суда, рассматривающий уголовное дело в отношении Рашитжона Кадирова, удалился в совещательную комнату, сообщил журналистам заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Холмумин Ёдгоров на брифинге во вторник.

«Уголовное дело в отношении Рашитжона Кадирова и других, по которому проходит всего 13 человек, рассматривается Ташкентским городским судом [по уголовным делам], на сегодня состав суда находится в совещательной комнате. Решение будет оглашено на днях», — сказал замглавы Верховного суда.

На заседание в день оглашения приговора СМИ допущены не будут, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме и имеет гриф секретности, отметил Холмумин Ёдгоров. По оглашении судебного решения Верховный суд объявит об этом в СМИ и даст комментарии.

Точная дата вынесения решения неизвестна, потому что «суд находится в совещательной комнате и никто не имеет туда доступа», пояснил представитель Верховного суда.

Судебный процесс над бывшим генеральным прокурором Рашитжоном Кадировым начался в январе нынешнего года, а задержан он был в феврале годом ранее. Уголовное дело возбуждено по статьям 165, 205 и 210 Уголовного кодекса. Обвинения были предъявлены 24 лицам.