22 июня состоялось торжественное открытие удаленного офиса АИКБ «Ипак Йули» в новом формате. Гости приняли участие в церемонии разрезания ленты. Также им была представлена презентация деятельности банка «Ипак Йули» и особенностей нового пункта обслуживания.

Мероприятие состоялось с участием представителей хокимията Мирабадского района, членов правления банка и его клиентов, а также журналистов, блогеров, гостей.





В удаленном банковском офисе «Марказ» доступен полный спектр банковских услуг как для населения, так и для бизнеса. Также здесь предоставляется инвестиционная консультация для предпринимателей и корпоративных клиентов со стороны опытных специалистов.

«Открытие нового высокотехнологичного центра обслуживания клиентов является для нас важным и знаменательным событием. Банк „Ипак Йули“ стремится предоставлять своим клиентам широкий спектр наиболее современных и качественных финансовых услуг и расширять сеть с удобной локацией. Офис нового формата будет служить предпринимателям, жителям и гостям города, предлагая более конкурентоспособные и выгодные предложения. Новый офис сблизит нас и клиентов, особенно тех, которые не могут посетить банк в рабочее время», — рассказал Даврон Миртурсунов, заместитель председателя правления банка «Ипак Йули».





Преимущества центра обслуживания клиентов:

продленный рабочий день до 20:00 по будням;

экспресс-обслуживание клиентов;

короткий срок выпуска банковских карт;

выпуск карт с индивидуальным дизайном;

кредитование бизнеса и населения.





«Данный проект является пилотным. Мы надеемся, что удаленные банковские офисы нового формата будут открываться и дальше. Это позволит обеспечить высокие стандарты качества по обслуживанию жителей и гостей Ташкента. Единая сеть обслуживания клиентов создаст оптимальные условия для обмена и внедрения позитивного опыта, даст возможность тиражирования типовых структур сервиса, продуктов и технологий», — отметил Улугбек Таваккалов, директор департамента розничного бизнеса.

В новом банковском центре будут работать опытные сотрудники банка «Ипак Йули».

До 1 августа в новом офисе клиентам бесплатно будут предоставляться национальные карты UzCard, Humo, международная карта UnionPay, а также справки для посольств об остатках денежных средств на банковских счетах.





«Ипак Йули» — современный, идущий в ногу со временем банк, который продолжает соблюдать свои традиции.

Акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» был основан 23 апреля 1990 года и является одним из стабильно-развивающихся финансовых учреждений Узбекистана. По финансовым показателям банк входит в пятерку ведущих банков. На данный момент по Узбекистану насчитывается 15 филиалов и одно операционное управление банка, 37 экспресс-центров и 245 банкоматов. В этом году планируется открытие нового филиала в Бухаре.

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