GROSS INSURANCE — одна из крупнейших страховых компаний на рынке Узбекистана. Организация не только является одной из ведущих в области страхования крупных авиационных, нефтегазовых и банковских рисков, но и с каждым днем становится все ближе к населению, предлагая хорошо забытые старые, а также новые инновационные решения.

Так, по сравнению с прошлым годом, количество застрахованных физических лиц в компании увеличилось в 1,65 раза и составило более 350 тысяч человек.

Компания с каждым новым днем расширяет границы своего бизнеса и обретает новые возможности, демонстрируя при этом неуклонную приверженность к постоянному совершенствованию своих продуктов и услуг.

GROSS INSURANCE объявляет о ребрендинге и представляет свой новый фирменный стиль и логотип. Они основаны на принципах ведения бизнеса, резко отличающих компанию от других страховщиков — динамичности, стремлении к совершенству и открытости к инновациям.





Основная смысловая нагрузка нового логотипа компании — надежная защита. Основу корпоративной идентификации составляет буква G, которая является заглавной буквой названия компании.

Новый логотип олицетворяет прочность и стабильность, а прямые линии знака являются символами добродетели. Знак логотипа, представленный в виде двух рук, символизирует доверие и бережное отношение к своим клиентам, приверженность к оказанию оперативных и качественных услуг, а также своевременное выполнение компанией всех своих обязательств.

Таким образом, новое лицо GROSS INSURANCE является еще одним подтверждением того, что фундаментом деятельности любой страховой компании должно быть доверие клиентов.

Цель GROSS INSURANCE — стать народной компанией.

Подробнее ознакомиться с новым логотипом GROSS INSURANCE можно на сайте и страницах компании в соцсетях.

Сайт: gross.uz

Facebook: fb.com/grossuz

Instagram: @grossuzb

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