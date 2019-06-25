По итогам первого полугодия рост валового внутреннего продукта Узбекистана ожидается на уровне 5,4%. Об этом говорилось на совещании под руководством президента Шавката Мирзиёева 25 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Рост объемов промышленного производства прогнозируется на уровне 7%, строительно-подрядных работ — 9,6%, оказания услуг — 13,9%. Объем освоенных инвестиций составит почти 1,5 раза.

На совещании президент указал на наличие еще не задействованных в полной мере резервов и возможностей во всех отраслях и регионах. Он дал поручения по созданию современных предприятий и новых рабочих мест, наращиванию выпуска и экспорта продукции, расширению доходной базы местных бюджетов, развитию социальной и коммунальной сфер, благоустройству сел и махаллей и улучшению жизни населения.