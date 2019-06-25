В Яшнабадском районе Ташкента в ночь на 24 июня произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Примерно в 3:50 на пересечении улиц Мирзо-Улугбека и Махтумкули водитель Nissan Maxima 31-летняя Татьяна Т. совершила наезд на 27-летнего Бобура К, переходившего улицу по пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте.

В ГУВД отмечают, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигалась на автомобиле с превышением скорости.