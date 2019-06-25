В Яшнабадском районе Ташкента в ночь на 24 июня произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Примерно в 3:50 на пересечении улиц Мирзо-Улугбека и Махтумкули водитель Nissan Maxima 31-летняя Татьяна Т. совершила наезд на 27-летнего Бобура К, переходившего улицу по пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте.
В ГУВД отмечают, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигалась на автомобиле с превышением скорости.
Рамиль Вильданов
похоже без серьезных решений, не реформ и штрафов, а именно физических, таких как лежачие полицейские (возвышения) по бокам каждого пешеходного перехода, исход будет один две и более загубленных жизни, если бы не в положенном, от части сам был виновен, но когда видишь метров за 100 пешеходный переход, идешь к нему и тебя потом там собьют это куда плачевней. Если пешеход будет чувствовать себя защищенней и не будет нарушать правила пдд так же как и водители, с превышением скорости (как положили возле дома хороший асфальт, на главной дороге то визг тормозов, то звук машины проносящиеся на огромной скорости)