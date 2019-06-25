Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о результатах оперативно-розыскных и следственных мероприятий по раскрытию преступлений, проведенных в январе-мае совместно с Министерством внутренних дел.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, за пять месяцев зарегистрировано 12171 преступлений, что на 30,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (17484).

С учетом преступлений прошлых лет за январь-май было принято законное решение по 12179 нераскрытым преступлениям. Из 3737 нераскрытых преступлений, зарегистрированных в 2018 году, раскрыто 1759.

Задержано 834 лица, разыскиваемых за совершение преступлений в прошлые годы, в суды направлено 802 уголовных дела.

Из 12171 преступления, зарегистрированных за пять месяцев, раскрыто 11906, или 97,8%. Количество нераскрытых преступлений (265) снизилось на 74,1% (за пять месяцев 2018 года — 1026).

В течение пяти месяцев из иностранных государств были экстрадированы 130 лиц, совершивших преступления.

Были задержаны 5 лиц, причастные к совершению разбоя путем проникновения в масках в частные дома в Камашинском и Чиракчинском районах.

Установлена личность и раскрыто убийство гражданки Р. М., совершенное 22 мая на территории пункта по сбору мусора в Бекабаде.

Выявлено 1069 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, изъято 258,5 кг наркотических веществ.

Установлено местонахождение 135 без вести пропавших лиц, а также личность 31 неопознанного трупа.

Выявлено 312 фактов незаконного оборота иностранных валютных средств, что на 66,8% больше, чем в таком же периоде 2018 года (187).

С начала года из незаконного оборота изъято более 2 млн долларов США, 3,2 млрд сумов и другой иностранной валюты, эквивалентной 435 млн сумов.

Генпрокуратура отмечает, что внедрен порядок обязательного выезда на место происшествия прокурора и начальника ОВД по каждому нераскрытому преступлению.

В результате анализа электронной базы нераскрытых преступлений, позволяющей осуществлять контроль за производством необходимых оперативно-следственных действий в режиме онлайн, направлено 13648 письменных указаний и 21616 отдельных поручений по активизации следственно-оперативных мероприятий.

С 311 разыскиваемыми лицами установлена связь благодаря разъяснению их родственникам возможности изменения меры пресечения в случае добровольной явки.