Верховный суд Узбекистана не владеет информацией о применении санкций к бывшему генеральному прокурору Отабеку Муродову. Об этом заявил заместитель председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Икром Муслимов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций во вторник.

Корреспондент «Газеты.uz» задал вопрос, какая мера пресечения была избрана для Отабека Муродова. Напомним, 21 июня на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса президент Шавкат Мирзиёев сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-генпрокурора.

«В отношении Абдуллаева и Муродова… суд не [уполномочен заниматься] судебным преследованием. На сегодняшний день мы такой информацией не располагаем, вы можете обратиться в правоохранительные органы… У нас материалов в отношении Отабека Муродова по поводу применения санкций нет», — сказал Икром Муслимов.