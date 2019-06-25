Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством Центра исламской цивилизации в Узбекистане, в фундамент которого он заложил символический первый камень в июне прошлого года, сообщила пресс-служба главы государства.

C этого времени здесь возведен подземный уровень и стены здания, сейчас выполняется монтаж кровельных конструкций.





Комплекс занимает почти 10 га. Подвальная часть здания отведена под музейный склад и помещения для реставрации древних рукописей и предметов старины.

На первом этаже разместятся библиотека, конференц-холл и выставочные залы. Центральное фойе будет украшать Коран Усмана. На втором этаже разместятся информационно-ресурсный центр и научные кафедры.

Глава государства дал рекомендации касательно внешнего облика и внутреннего убранства здания и цветового оформления купола.





«Посредством этого центра мы хотим запечатлеть вклад, который наш народ внес в развитие науки, просветительства и культуры. Центр исламской цивилизации должен стать фундаментальной базой для научных учреждений, исследующих эту тему, — отметил Шавкат Мирзиёев. — Необходимо, чтобы деятельность центра тесно переплеталась с учебным процессом в Международной исламской академии Узбекистана, студенты учились здесь, а преподаватели повышали квалификацию».