Действуя в полном соответствии с законами о развитии медтуризма и совершенствовании системы здравоохранения в Республике Узбекистан, клиника AKFA Medline выступает инициатором в поиске возможных путей сотрудничества со странами ближнего зарубежья и открывает третье по счету представительство в Республике Кыргызстан.





20 июня в Бишкеке состоялось торжественное открытие представительства медицинского центра AKFA Medline. В новой клинике высококвалифицированные специалисты оказали бесплатные медицинские услуги для населения по направлениям: онкология, гинекология, урология, кардиология, нейрохирургия и ортопедия.

Затем делегация клиники AKFA Medline в составе 15 человек продолжила свою миссию в гостинице Hyatt Regency. Там генеральный директор AKFA Medline и врачи выступили с приветственной речью и продемонстрировали презентации, рассказывающие о деятельности центра.





Представителям медицинского центра также удалось в неформальной обстановке пообщаться и обменяться визитками с заслуженными докторами Кыргызстана, сотрудниками местного Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, администрацией города, депутатами, послами и другими почетными гостями.

Открытие представительства вызвало огромный интерес среди жителей Бишкека. В результате данного мероприятия удалось проинформировать граждан Кыргызстана о медицинских услугах, предлагаемых в клинике AKFA Medline и обсудить все необходимые вопросы с высокопоставленными лицами столицы. По окончании визита членам ташкентской делегации были вручены памятные подарки.





Медицинский центр AKFA Medline имеет представительства в Казахстане и Таджикистане, а также осуществляет переговоры с посольством Афганистана.

Крупнейший многопрофильный медицинский центр ведет активную политику по развитию медицинского туризма и оказывает помощь в поднятии медицины Узбекистана на мировой уровень, чтобы в дальнейшем республика могла конкурировать с ведущими странами медтуризма.

Call-центр: 1141, (+998) 71−203−30−03

Сайт: akfamedline.uz

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