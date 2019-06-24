В связи со взрывом в Арыси Туркестанской области Казахстана приостановлено движение пассажирских поездов на участке «Шымкент — Арысь — Тимур», сообщила казахстанская компания «Пассажирские перевозки».

По данным Tengrinews.kz, приостановлено движение 13 поездов, в том числе «Уфа — Ташкент» (№ 382) и «Самарканд — Нур-Султан» (№ 252).

В справочной «Узбекистон темир йуллари» «Газете.uz» подтвердили задержку поезда «Уфа-Ташкент» «по техническим причинам». Поезд сейчас находится в Туркестане.

В понедельник утром на складе в воинской части в Арыси произошло возгорание, вызвавшее разрывы боеприпасов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуацию населения. Сообщается об одном погибшем и более 70 пострадавших. На место происшествия вылетел президент Казахстана.